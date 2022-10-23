عفاف راضي تنتهي من بروفة حفلها بمهرجان الموسيقى العربية

انتهت الفنانة عفاف راضي من أداء بروفة حفلها بمهرجان الموسيقى العربية، الذي من المقرر إقامته الثلاثاء المقبل على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وكانت عفاف راضي، حضرت مساء اليوم إلى الأوبرا؛ لتدريب صوتها على الأغنيات التي من المقرر أن تشدو بها في الحفل.

رامي عياش يُشارك عفاف راضي في إحياء الحفل

ومن المقرر أن يشارك عفاف راضي في حفل الثلاثاء الفنان اللبناني رامي عياش.

أوبريت العشرة الطيبة

وعلى مسرح الجمهورية، تعرض فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عاطف بمصاحبة عدد من الدارسين بالمعهد العالي للباليه والمعهد العالي للفنون المسرحية أوبريت العشرة الطيبة من ألحان سيد الدرويش، وتأليف محمد تيمور وأزجال بيرم التونسي، وإخراج ضياء الدين زكريا، وذلك مساء الثلاثاء المقبل.

وفي السابعة مساء، وعلى المسرح الخارجي بالأوبرا، يقدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر مجموعة من الأعمال التراثية الشهيرة.