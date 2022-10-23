إصابة 1000 طالب بمرض غريب يشبه الإنفلونزا في مدرسة ثانوية أمريكية

تغيب حوالي 1000 طالب في مدرسة ثانوية كبيرة بولاية فيرجينيا الأمريكية، هذا الأسبوع بسبب مرض يشبه الإنفلونزا، بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

ودفع المرض المنتشر في مدرسة ستافورد الثانوية خارج واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، المدرسة إلى إلغاء جميع أنشطة نهاية الأسبوع وألعاب القوى، وفقًا لما نشرته المدرسة يوم الجمعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

منشور رسمي للمدرسة

وقالت إدارة المدرسة في المنشور: «نظرًا للعدد الكبير من أمراض الطلاب والموظفين المبلغ عنها هذا الأسبوع، جرى إلغاء جميع أنشطة مدرسة ستافورد الثانوية وألعاب القوى المقررة حتى يوم الأحد 23 أكتوبر، و سنعيد تقييم الظروف يوم الاثنين، ونزودكم بوافر المعلومات».

تأثير المرض الغامض

أثّر المرض الغامض على حوالي نصف طلاب المدرسة، وجرى تسجيل ما يزيد قليلاً عن 2000 مراهق في مدرسة ستافورد الثانوية، قريبا من فريدريكسبيرغ بولاية فيرجينيا.

أعراض مشابهة للإنفلونزا

وقال متحدث باسم المدرسة، إن الطلاب والمعلمين عانوا أعراض شبيهة بالإنفلونزا وأعراض في الجهاز الهضمي وسط محاولة مسئولي الصحة في الولاية تحديد سبب تفشي المرض مع وجود تحذيرات من ضرورة الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا في ظل دخول فصل الشتاء.