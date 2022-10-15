كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا السنوي.. متاح للأطفال من عمر 6 أشهر

مع اقتراب فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن المعلومات المتاحة عن لقاح الإنفلونزا الموسمية، بدايةً من نوع اللقاح، والسلالات التي يقضي عليها، والفئات التي تحتاج للحصول عليه، والفئات الممنوعة، وأسعاره، وأماكن الحصول عليه.

كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا السنوي

وفيما يلي، نجيب عن كل تساؤلات القراء، حيث نعرض كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا وفق ما أعلنته وزارة الصحة ممثلة في المصل واللقاح «فاكسيرا»، في السطور المقبلة.

ما هو مصل لقاح الإنفلونزا الجديد 2022؟

اللقاح المتوفر حاليًا ضد الإنفلونزا الموسمية هو المصل الرباعي (QIV) quadrivalent vaccine والذي يتضمن 4 أنواع من الإنفلونزا المتوقع أن تسود في مصر خلال فصل الشتاء، وهو يعزز مناعة الإنسان ضد الإنفلونزا.

أين يمكن الحصول على مصل الإنفلونزا؟

ويمكن الحصول على اللقاح من خلال 11 فرعا لفاكسيرا على مستوى محافظات الجمهورية، ويمكن معرفة المواعيد كالآتي:

سعر لقاح الإنفلونز؟

ويمكن الحصول على لقاح الإنفلونزا داخل أحد فروع المصل واللقاح بسعر 190 جنيهًا مضاف اليها 10 جنيهات خدمة تطعيم.

أفضل موعد لتلقي جرعة لقاح الإنفلونزا

يمكن الحصول على المصل خلال أي وقت من العام، لكن بفضل أن يكون قبل بداية فصل الشتاء أي في سبتمبر وأكتوبر، وتكون جرعة اللقاح نصف مل تحقن في عضلة الفخذ الأمامية للأطفال أو في عضلة الكتف حسب عمر.

الفئات العمرية التي يجب أن تحصل على اللقاح؟

وكانت فاكسيرا قد أعلنت عن ان اللقاح متاح للأطفال من عمر 6 أشهر، وبدون حد أقصي للعمر، يعطى المصل للمرة الأولى للأطفال حتى عمر 9 سنوات، على جرعتين تفصل بينهما شهر، أما إذا كان قد حصل عليه سابقًا فأنه يُعطى جرعة واحدة فقط، وفق الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في مركز المصل واللقاح.

الأعراض الجانبية لمصل الإنفلونزا الموسمية 2022

وقد يعاني الحاصلون على بعض الأعراض الجانبية للمصل، والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وتكسير في العضلات، وإحساس بالتعب والإرهاق، وإحمرار موضع التطعيم، وتنتهي تلك الأعراض تلقائيًا خلال 48 ساعة من الحصول على اللقاح، وينصح بالحصول على الراحة فقط.