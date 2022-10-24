ضبط متهمين اعتديا على معلم أثناء خروجه من مدرسة في بني سويف

أعلنت نقابة المعلمين في بني سويف، عن ضبط شخصين لاتهامهما بالتعدي على معلم حاسب آلي بمدرسة أبو صير التجارية بنات التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، بالضرب بسلاح أبيض عقب خروجه من المدرسة، ما تسبب في إصابته بعدة جروح.

معلمو بني سويف: نساند مدرس أبو صير

وقال مصطفى الديب نقيب المعلمين في بني سويف: «تلقينا شكاوى من بعض المعلمين تفيد الاعتداء على معلم عقب خروجه من مدرسة أبو صير التجارية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، ما أدى إلى إصابته بجروح وانتقل فريق من النقابة يرافقه محامي النقابة لمساندة المعلم.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف تمكنت من ضبط إثنين المن المتهمين وجاري ضبط متهم ثالث، وتحرر محضرًا ضدهم وجاري استكمال التحقيقات.

وأضاف نقيب المعلمين في بني سويف إن وفد نقابة المعلمين ساند المعلم وطمأنه أن حقه لن يضيع مؤكدا دعم النقابة له ولأي معلم يتعرض لأي مشكلة، لافتا إلى أن نقيب مركز الواسطى عبد الحميد منصور، اصطحب المعلم إلى مركز الشرطة برفقة المحامي ولم يتركوه قبل الانتهاء من اتخاذ كافة الحقوق القانونية.

من جانبه قال الدكتور رجب عبد الظاهر رئيس قسم القانون الاجتماعي بكلية الحقوق جامعة بني سويف، إن القانون حدد عدة عقوبات وأكثر من وصف لجرائم الضرب فعقوبة جنحة الضرب لا تعد واحدة لجميع الحالات، فقد تختلف هذه العقوبة باختلاف الحالة التي وقع بها الضرب على المجني عليه، والأداة التي استخدمها الجاني، أيضًا ما أفضت إليه هذه الجريمة من آثار.

تحديد عقوبة الجاني في جريمة الضرب

وأشار إلى أن للتقرير الطبي دورا هاما في تحديد مدى العقوبة على الجاني في جريمة الضرب حيث إذا اثبت التقرير الطبي أنه تم الاعتداء على المجني عليه من قبل الجاني بواسطة أداة حادة، وجاء التقرير الطبي بمدة علاج أقل من 21 يوما قد تصل العقوبة حينها للحبس، وإذا أثبت التقرير الطبي أن حالة المجني عليه تستدعي العلاج لأكثر من 21 يومًا، تكون عقوبة الجريمة الحبس من سنة إلى سنتين إلى جانب الغرامة.