وصول حمو بيكا وأورتيجا لمؤتمر الموسيقيين لوضع استراتيجية عمل مؤدي المهرجانات

وصل عدد من مطربي المهرجانات، اليوم، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية بمنطقة وسط البلد، من أجل حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقده نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل عصر اليوم الأحد.

وكان من أوائل الحضور لمقر النقابة استعدادا للمؤتمر كل من مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا وكذلك أورتيجا، ودخلا مباشرة إلى مكتب سكرتير عام النقابة الدكتور أحمد أبو المجد.

مؤتمر صحفي لمطربي المهرجانات

يذكر أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، اليوم، من أجل حسم قرار النقابة فيما يخص قضية أغاني ومطربي المهرجانات ووضع قواعد معينة لهم.

كان قد تولى الفنان مصطفى كامل رئاسة نقابة المهن الموسيقية، بعد فوزه فى انتخابات النقابة على منافسه الموسيقار مصطفى حلمي بفارق كبير، ومنذ ذلك التوقيت أصدر عدة قرارات كان من بينها الوقف المؤقت لمطربي المهرجانات لحين تقنين الأمر بشكل واضح وصريح.