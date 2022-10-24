حبس المتهم بقتل شخصين بمطروح داخل استراحة خاصة.. اعرف العقوبة المتوقعة

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص بمطروح لقيامه بقتل شخصين بعدما أطلق عليهما أعيرة نارية تسبب في مقتلهما، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المرقبة الموجودة في محيط الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان وأهلية الضحايا، وكانت رجال الشرطة بمطروح قد ألقوا القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وإاخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ بالواقعة

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بقسم شرطة سيدي براني في مديرية أمن مطروح، يفيد إطلاق أعيرة نارية، وعقب ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء وجود 4 أشخاص، داخل الاستراحة الخاصة بشقيق أحدهم، تفاجأوا بنزول أحد الأشخاص مقيم في وادي الرمل بمطروح، حاملاً بندقية آلية، وعند محاولتهم تهدئته أطلق النار عليهم، وأدت لإصابة اثنين منهم، والتيي أودت بحياتهما، ومن بينهما شقيق مالك الاستراحة.

2 خزينة وعدد من الطلقات النارية

وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم «بندقية ­آلية – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد قتل شقيق مالك الاستراحة، وقتله للآخر دون قصد، حيث تصادف تواجده بالمكان، واتخذت الإجراءات القانونية.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني يقول المحامي والخبير القانوني عصام عزت لـ«الوطن»، إن هذه الجريمة من المتوقع أن تكون تمت بالقتل العمد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وإذ أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).