مستشار رئيس الوزراء: توقيت المؤتمر الاقتصادي مهم.. والتحديات تواجه كل العالم

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إنَّ المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مهم نتيجة للتحديات التي تواجهها كل دول العالم ومنها مصر، مشيرة إلى أنَّ الأزمة المتعلقة بالمصنعين والمصانع والنقد الأجنبي والاستيراد هي أحد المشكلات التي ظهرت مؤخرًا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

جيهان صالح: هدف المؤتمر الخروج بخارطة طريق للاقتصاد المصري

وأضافت مستشار رئيس الوزراء خلال لقاء لها في برنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنَّ الهدف الرئيسي للمؤتمر الخروج بخارطة طريق للاقتصاد المصري لما بعد الأزمة الحالية، وفي إحدى جلسات المؤتمر والخاصة بالصناعة والتي سيجرى عقدها الثلاثاء المقبل فسيكون بها وزير الصناعة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

جيهان صالح: المؤتمر الاقتصادي يبحث مشاكل المصنعين

واستطردت: «الجلسة تبحث مشاكل المصنعين، خاصة توافر النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية، والجمارك والسلع الموجودة بها، واستراتيجية الصناعة»، موضحة أنَّ تلك الجلسة ستشخص الوضع وتتنبأ بالتحديات الموجودة مع وضع حلول على الأجل القريب والمتوسط وخطوات أخرى على المستوى البعيد، مشيرة إلى أنَّ وثيقة ملكية الدولة دستور اقتصادي يفسح الطريق والمجال لتمكين القطاع الخاص.

وتابعت: «من أجل إتاحة دخل يكفي لشراء السلع والخدمات، يجب إحداث زيادة من المعروض، وذلك لأن التضخم سببه وجود نقص في المعروض أو نقص في المواد الأولية وسلاسل الإمداد، وهو الناتج عن العرض».