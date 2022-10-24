«رفض إعادة بيعه».. منزل يتسبب في إنهاء حياة صاحبه بطلقة خرطوش

لم يتخيل «حسانين أبو هبة»، أن شرائه منزل جاره، سيكون سببًا في إنهاء حياته، فالشاب صاحب الـ36 عامًا، قرر استثمار كل ما يملك في شراء منزل جاره المعروض للبيع، ليتفاجأ بعد دفع 400 ألف جنيه، والحصول على المنزل، وجود خلافات بين جاره وأقاربه، الذين رأوا أنهم بحاجة إلى المنزل، ولديهم الحق في امتلاكه، مستشهدين بعبارة «الأقربون أولى»، بحسب «علاء عيد» صديق «أبوهبة».

أراد الشاب الثلاثيني الهروب من مشاكل الأقارب، وعرض المنزل للبيع بعدما أضاف عليه 30 ألف جنيه، ليصبح ثمنه النهائي 430 ألفا، وهو ما وافق عليه الأقارب، بل وقاموا بدفع 200 ألف جنيه مقدم، على أن يسددوا باقي المبلغ خلال 60 يومًا.

خلاف على بيع منزل

مرت الأيام دون أن يلتزم الأقارب بسداد باقي ثمن المنزل، ليخبرهم «أبو هبة»، أن مشتري أخر يحتاجه مقررًا أن يُرجع لهم الـ200 ألف جنيه المدفوعة، لم يتقبل الأقارب الأمر، ودخلوا في مشاجرة، انهت حياتته بعدما سدد له واحدًا من الأقارب الأربعة، طلقة خرطوش استقرت في صدره، ليسقط مغشيًا عليه، ويفارق الحياة، وفقًا لصديقه «علاء».

حالة من الحزن، انتابت أهالي منطقة منشية جمال عبد الناصر في حلوان، التي شهدت الواقعة المأساوية، غير مصدقين لما حدث،«أكثر من 4 أشخاص قاموا بإنهاء «أبوهبة» بطلقة خرطوش في الصدر، وأصيب 5 أفراد من أقارب المجني عليه»، بحسب صديقع علاء، مضيفًا «المجني عليه منذ صغره في المنطقة لم يترك فرض للصلاة، وكان يحب عمل الخير باستمرار من وقت مقتله والجميع حزين عليه، نطالب بالقصاص من القتلة وتوقيع أقصى العقوبة عليهم».

ألقت الشرطة القبض على المتهمين، المتسببين في مقتل الشاب الثلاثيني، الذي يعمل تاجرًا لبيع المواشي، فوفقًا لتحريات قسم شرطة حلوان، وخضعوا إلى التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كانوا وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات أم لا.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني، يقول عمر نبوي المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّه من المتوقع معاقبة المتهم، طبقًا لما ورد في المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على الإعدام في جرائم القتل العمد، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف أنَّ العقوبة تصل إلى السجن المشدد، وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة إلى السجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.