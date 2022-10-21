مشاجرة تنتهي بإصابة شاب بطلق ناري في مصر القديمة

أصيب شاب بطلق ناري بعدما استعان تاجر خردة بآخر، وأطلق النار عليه بسبب مشاجرة بينهما، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة وقامت سيارة الإسعاف بنقل المصاب إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة له، كما تم القبض على أحد المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

إطلاق نار ووجود مصاب

كانت البداية عندما ورد إخطار الى رجال الشرطة بإطلاق نار ووجود مصاب، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم العثور على شاب 20 سنة مصاب بطلق ناري في منطقة الوجه، وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى المستشفى وتم عمل الإسعافات اللازمة.

مشاجرة وضبط أحد المتهمين

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة نشوب مشاجرة بين المجني عليه 20 سنة وبين المتهم، تاجر خردة، وآخرين، وأصيب المجني عليه، وتم ضبط أحد المتهمين، ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لضبط باقي المتهمين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.