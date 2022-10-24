تفاصيل الجلسة السادسة لثاني أيام المؤتمر الاقتصادي.. تعظيم الإنتاج الزراعي

تناقش الجلسة السادسة، في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقادها اليوم الاثنين على مدى 90 دقيقة، وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، وتستهدف على وجه الخصوص التالي:

مناقشات الجلسة السادسة

- استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري.

- استعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي.

- وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي.

- الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.

- التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له.

- الخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.

محاور الجلسة السادسة

هذا ومن المقرَّر أن تتضمن محاور الجلسة العناصر التالية:

1- التحديات العالمية (كوفيد-19، والأزمة الروسية ــــ الأوكرانية، والتغيرات المناخية).

2- التحديات المحلية (محدودية الأرض والمياه، والزيادة السكانية، وتفتُّت الحيازات).

3- الآثار المترتبة على أزمات الأمن الغذائي نتيجة التحديات الراهنة.

4- الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية (زيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي، والسعات التخزينية، ومصادر المياه، وتنويع مصادر الاستيراد).

5- سياسات وإجراءات الإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي.

6- تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

7- مزايا الاستثمار الزراعي في مصر.

8- الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة.

9- الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية في ظِلّ الجمهورية الجديدة.

موقع إلكتروني للمؤتمر

في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنيّة، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg.

وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري.

كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.