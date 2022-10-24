كيفية التقدم بطلب غلق المياه مؤقتا عن وحدة سكنية.. اعرف الشروط المطلوبة

الحصول على طلب غلق المياه مؤقتًا عن وحده سكنية، أمرًا غاية في الأهمية لدى البعض، تحديدًا المقبلين على عمليات الصيانة أو التجديد في الشقة السكنية، ما يتطلب تقديم بعض المستندات والقيام بعدد من الإجراءات للحصول على الخدمة.

ونستعرض في التقرير التالي، تفاصيل التقدم بطلب غلق المياه مؤقتًا عن وحده سكنية على هذا النحو:

طلب غلق المياه مؤقتًا عن وحده سكنية

ويجري التقدم بطلب غلق المياه مؤقتًا عن وحده سكنية، من خلال عدة إجراءات يقوم بها المواطن، وهي كما يلي:

1- التوجه إلى الموظف المختص بالمستندات المطلوبة في شركة المياه التابعة لها الوحدة.

2- التقدم بطلب غلق المياه مؤقتًا.

3- وأخيرا يتم غلق المياه في الوقت المحدد.

شروط التقدم بطلب غلق المياه مؤقتا عن شقة

ويشترط للحصول على الموافقة بغلق المياه عن الشقة أو الوحدة السكنية أن يكون المتقدم مالك الأرض أو وكيل أعمال، بالإضافة لعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

وعن المستندات الرسمية المطلوبة للحصول على الخدمة، يجري التقدم لـ شركة المياه التابع لها الوحدة، تسليم الرقم القومي والإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد، إيصال مياه، استيفاء طلب غلق المياه مؤقتًا ويحصل المواطن على الموافقة خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

كيفية التقدم بطلب إعادة فتح المياه للسكن

تجري خطوة التقدم بطلب إعادة فتح المياه للوحدة السكنية، من خلال التوجه إلى الموظف المختص بالمستندات المطلوبة وهى الرقم القومي، آخر إيصال مياه وطلب غلق المياه مؤقتًا، وخلال يومين فقط يتم إعادة فتح المياه في الوقت المحدد، شرط أن يكون المتقدم بالطلب مالك الأرض أو وكيل أعمال، عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة كذلك.