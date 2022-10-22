قطع المياه عن 25 منطقة في القاهرة والدلتا اليوم.. اعرف المواعيد

كشفت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية والقاهرة، انقطاع المياه في 25 منطقة منها 17 بالقاهرة و8 بالدقهلية، بسبب أعمال غسيل المروقات وتغيير أحد المحاسب.

قطع المياه 8 ساعات لغسيل مروقات محطة مياه الحجايزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قيامها بأعمال غسيل للمروقات الخاصة بمحطة مياه الحجايزة بمركز السنبلاوين، ما يستدعي إيقاف المحطة وقطع المياه عن قرى «الحجايزة - الشرقيين - كفر سعد - السرسي - غزالة - عزبة لوليا - مليكا الكبرى - مليكة الصغرى - عزبة أبو حسين»، اليوم السبت، بدءًا من الساعة 8.00 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً لمدة 8 ساعات.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

قطع المياه عن 17 منطقة لمدة 7 ساعات

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه نظراً لأعمال تغيير محبس قطر 1000مم برافع الشيراتون، سيكون هناك انقطاع في المياه عن مناطق «الشيراتون بالكامل – الملتقى العربي_ الكلية الحربية - طريق السويس – الرقابة الادارية – أرض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستارز – الحي العاشر – المنطقة العاشرة – حي الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوي ومتفرعاته – مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقًا»، اعتبارا من اليوم السبت الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء من اليوم نفسه.