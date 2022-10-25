درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-10-2022.. طقس ممطر نهارا وبارد ليلا

يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على شمال الصعيد ومنطقة مصر الوسطى والقاهرة وجنوب الوجه البحري، معتدل الحرارة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط و السواحل الشمالية، ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس لطيف أول الليل، مائل للبرودة في آخره وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

أمطار رعدية على السواحل الغربية

كما أعلنت الأرصاد الجوية، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، وتصبح رعدية أحيانًا ومتقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل السلوم والإسكندرية والعلمين والصحراء الغربية للبلاد، وشمال الوجه البحري وجبال البحر الأحمر ومحافظة سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالآتي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 26- 19

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 25 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 25- 19

العلمين الجديدة 25- 17

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25- 18

السلوم 26 - 16

سيوة 26- 13

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 37- 22

كاترين 21- 13

رأس سدر 32- 19

نخل 25- 13

طابا 29- 21

نويبع 30- 22.

حلايب 27- 23

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 23

مرسى علم 31- 23

الفيوم 28 - 18

بني سويف 27- 17

المنيا 28- 18

أسيوط 28- 17

سوهاج 30- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 32- 15

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 32 - 23

رأس حدربة 31 - 23