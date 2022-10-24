«الأرصاد»: أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة.. والعظمى في القاهرة 27

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، حيث أشارت إلى أنّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا والصحراء الغربية للبلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ الأجواء تكون مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومدن جنوب سيناء، تسود أجواء معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب الصعيد.

وتسجل درجة الحرارة الآن على محافظة القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، ويتوقع أن تسجل مع تقدم ساعات النهار 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن الجمهورية اليوم، كما يلي:

القاهرة 27 - 19.

العاصمة الإدارية 26 - 19

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26 - 18

كفر الشيخ 26 - 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 17

السويس 27 - 18

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 25 - 18

شلاتين 32 - 23

الإسكندرية 25 - 18

العلمين الجديدة 25 - 18

وادي النطرون 27 - 18

مطروح 24 - 19

السلوم 25 - 16

سيوة 25 - 16

العريش 25 - 20

رفح 24 - 20

الطور 29 - 20

كاترين 22 - 13

رأس سدر 31 - 18

نخل 25 - 15

طابا 26 - 21

نويبع 30 - 22.

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 29 - 23

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 16

أسيوط 29 - 15

سوهاج 30 - 18

قنا 31 - 19

الأقصر 31 - 18

أسوان 32 - 19

الوادي الجديد 31 - 15

أبو سمبل 32 - 18

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23