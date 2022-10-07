ضبط 2016 قضية متنوعة وتحرير 551 محضرًا للمحال المخالفة لقرار الغلق

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2016 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13534 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، بينما الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهودها عن ضبط 242 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير عن ضبط 363 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها أن الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية حررت خلال 24 ساعة عدد 551 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها آخر عن عدد المحاضر التي حررتها الإدارة العامة للمرور على مستوى محافظات الجمهورية في العديد من المخالفات المرورية على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الداخلية عن تحرير عدد 2048 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مع رفع عدد 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، بالإضافة إلى ضبط 1155 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.