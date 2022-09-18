10 عدادات معتمدة لدى شركات الكهرباء.. أحادي وثلاثي الوجه

تختلف أنواع عدادات الكهرباء الموجودة في الوحدات السكنية فمنها الميكانيكي التقليدي والقديم والذي يتم محاسبة المشتركين به عن طريق فواتير الاستهلاك الشهرية، وهناك أنواع أخرى مسبوقة الدفع يتم المحاسبة بها عبر كروت الشحن ومنها أنواع العدادات الكودية التي يتم تركيبها للمباني العشوائية والمخالفة إضافة إلى نوعية حديثة ومتطورة وهي العدادات الذكية.

العدادات المعتمدة لدى شركات توزيع الكهرباء

وكشفت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أنواع العدادات المعتمدة لدى شركات توزيع الكهرباء علي مستوى جميع محافظات الجمهورية.

4 أشكال لعداد الكهرباء نظام الوجه الواحد

وحددت الشالشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة أنواع عدادات الكهرباء الأحادية والتي تقيس الطاقة المستهلكة في نظام الوجه الواحد ويستخدم بشكل عام في المنازل وهي كالآتي:

- عداد أحادي الوجه كهروميكانيكي

- عداد أحادي الوجه إلكتروني

- عداد أحادي الوجه إلكتروني مسبق الدفع

- عداد أحادي الوجه إلكتروني ذكي

6 أشكال لأنظمة عداد الكهرباء ذات الأوجه الثلاثة

وقالت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة إن عداد الكهرباء ثلاثي الأوجه يقيس الطاقة المستهلكة في أنظمة الأوجه الثلاثة وهو يستخدم ثلاث مراحل بشكل عام في المصانع أو البيئات ذات الأحمال الثقيلة وأنواعه كالآتي:

- عداد ثلاثي الوجه كهروميكانيكي

- عداد ثلاثي الوجه إلكتروني

- عداد ثلاثي الوجه إلكتروني مسبق الدفع

- عداد ثلاثي الوجه إلكتروني ذكي

- عداد ثلاثي الوجه بمحولات تيار كهروميكانيكي

- عداد ثلاثي الوجه بمحولات تيار إلكتروني

عدادات الكهرباء تستخدم لقياس كمية القدرة الفعالة المستهلكة في الساعة عند الأحمال

وأشارت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة إلى أن عدادات الكهرباء تستخدم لقياس كمية القدرة الفعالة المستهلكة في الساعة عند الأحمال لافتة إلى أنه تقاس بوحدة الكيلووات ساعة kwh والكيلو وات ساعة هي الوحدة العملية التي يسجلها العداد والاستهلاك لكيلو وات ساعة kwh يساوي 1000وات ساعة wh وتقاس القدرة الكهربائية بوحدة القياس «جول» وهي الطاقة التي يستهلكها جهاز كهربائي استطاعة واحد وات في ثانية واحدة وحدة الوات الساعة wh = تساوي 3600 جول وهي الطاقة التي يستهلكها جهاز كهربائي استطاعة واحد وات في الساعة.