حظك اليوم برج الأسد الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاهير كثر ينتمون لبرج الأسد الذي يتمتع بشخصية قوية للغاية فلا تجد شخص ينتي لهذا البرج يملك شخصية ضعيفة وعلى سبيل المثال جينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، أحمد صلاح السعدني، المطرب رامي عياش، تامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، جميعهم ستجد في حياتهم مواقف حاسة تستدعي شخصياتهم القوية.

كما يملك أصحاب برج الأسد شخصية قوية تعرف بثقتها المفرطة في نفسها، وقدرتها على المواجهة والمشاكل بمنتهى الحزم الذي يبهر الجميع، كما أنه من الأصدقاء الذين يقدرون قيم الصداقة والإخلاص، ومن بين الصفات التي لا يخلوا منها هذا المولود أنه لا يستطيع الحياة بدون حب.

ونعرض في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، إذ يبحث محبو التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج الأسد، عن حظهم، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

في عملك ستجد حظك اليوم القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة أعمالك ومعارفك، انطلق كيفما تشاء.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وعلى المستوى العائلي والشخصي، رغم التشوش.. القمر وعطارد يدعمان علاقتك بالأخوة والأحباب.. تبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة، هكذا اضافت خبيرة الفلك.