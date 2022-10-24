«البنك الدولي»: مصر ارتقت إلى الدول متوسطة الدخل بعد تحقيق معدل نمو إيجابي

قال الدكتور نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العام والتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي، إن أنشطة البنك تشمل قطاعات عديدة هدفها تقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية دعم هذا القطاع لدفع عملية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

5 مؤسسات في مجموعة البنك الدولي

وأضاف «محمد»، خلال كلمته في جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، في ثان أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك 5 مؤسسات لمجموعة البنك الدولي، منهم: منظمة التنمية الدولية والتي تقدم منح وقروض حسنة للدول النامية، فضلًا عن مؤسسة التمويل الدولي ومؤسسة الضمانات الدولية متعددة الأطراف والتي تختص بتقديم الضمانات للمستثمر الأجنبي في الدول النامية، إلى جانب المؤسسة الدولية الخاصة بفض نزاعات الاستثمار.

مصر ارتقت إلى الدول متوسطة الدخل

وأشار المدير الإقليمي للنمو العام والتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي، إلى أن مصر ارتقت إلى الدول متوسطة الدخل بعد تحقيق معدل نمو إيجابي، لذلك تستفيد من خدمات البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وأوضح أن البنك الدولي يتفق في شراكته الطويلة التي دامت لأكثر من 5 أو 6 عقود مع الحكومة المصرية، على إطار شراكة يتم بموجبه تحديد الأولويات وأوجه الدعم التي يقدمها البنك، حيث تشمل 3 أوجه رئيسية، وهي الدراسات والاستشارات الفنية، والتمويل، والضمانات.