المشدد لـ4 متهمين احتجزوا عاملا وأجبروه على تعاطي المخدرات بسوهاج

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، الستار على واقعة احتجاز مواطن داخل مزرعة للدواجن بمركز طما بمحافظة سوهاج، وإجبارة على تعاطي المواد المخدرة لعدة أيام، وذلك لخلافات العمل بينه وبين محتجزيه، وتمكن المجني عليه من الفرار من المزرعة وإبلاغ السلطات، ليتم ضبط المتهمين والاعتراف بالواقعة.

وأصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم «ب.م»، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من «ع.ب» و«خ.س» و«م.م»، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

احتجاز عامل

وتلقى مركز شرطة طما في شهر مايو من العام الجاري بلاغا من «م،أ»، يفيد احتجازة من قبل المتهمين داخل مزرعة ملك للمتهم الأول، وإجباره على تعاطي المواد المخدرة، عندما أخبرهم برغبته في ترك العمل عقب خلافات نشبت بينه وبين صاحب المزرعة، وأنه تمكن من الفرار والذهاب لمركز الشرطة.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتم ضبط المتهمين، واعترفوا بالواقعة لذات الأسباب، وتم إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.