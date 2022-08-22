بحوث التنمية بجامعة القاهرة: نشارك بمشروعات مترو الأنفاق وتطوير المطارات

قال الدكتور أسامة عبد الغفور هدهد مدير مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة، إن المركز بدأ بالعمل به عام 1979 بمشروعات مشتركة مع هيئة المعونة الأمريكية والجامعات الأمريكية.

المركز يغطي كل مجالات التنمية

وأضاف هدهد في تقرير مذاع ببرنامج «مع الناس»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن المشروعات التي يشارك بها المركز تغطي كافة مجالات التنمية المستهدفة في مصر، لافتًا إلى أهم المشروعات التي شارك فيها المركز، ومن بينها خطوط مترو الأنفاق الأربعة وتطوير مطارات الجمهورية، كاشفًا عن مشاركة المركز حاليًا في تطوير مطار القاهرة، بعد الانتهاء من تطوير مطارات أسيوط وطابا وشرم الشيخ والغردقة.

مشروعات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات والقياسات البيئية

وأوضح مدير مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة أن المركز يشارك ببعض المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والدراسات والقياسات البيئية، إضافة إلى إسهامات المركز في الاستشارات الصناعية، ويعمل المركز كاستشاري لعدد من المصانع الهامة بمصر مثل مصانع الأسمنت وشركات البترول ومنجم السكري.

تعاون المركز مع جهات متعددة

ولفت «هدهد»، إلى تعاون المركز مع جهات متعددة بينها، وزارة التخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى تسجيل المركز كبيت خبرة بهيئة المجتمعات العمرانية وهو ما يستدعي قيام المركز بالتصميمات والإشراف والاختبارات، إضافة إلى أعمال ضبط الجودة لخطوط المواسير التي تخدم مشروع مستقبل مصر، الذي يعول عليه المصريون في تحسين مستقبل مصر الزراعي، مشيدًا بدعم الجامعة للمركز، إضافة لانضمام أعضاء هيئة التدريس من كافة التخصصات من الجامعة لتقديم خبراتهم بالمركز.