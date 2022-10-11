غرفة عمليات لمتابعة حركة قطارات مترو الأنفاق تزامنا مع سير الدراسة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، تزامنا مع سير العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، داخل المحطات أو عربات القطارات، بفضل تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا.

تجهيز 10 قطارات إضافية للدفع بهما وقت الذروة

أضاف «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز نحو 10 قطارات إضافية، سيجر الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، تزامنا مع سير العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، علاوة على تكثيف تواجد رجال الإسعاف على الأرصفة، وداخل صالات المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.

حركة القطارات منتظمة مع الأسبوع الثاني للدراسة

أوضح متحدث مترو الأنفاق، أن طلاب المدارس والجامعات، يواصلون استخراج اشتراكات الطلبة، مؤكدا أن أسعار الاشتراكات تبدأ بـ33 جنيها، وتصل إلى 41 جنيها، إذ أن هناك تخفيضات على اشتراكات الطلاب بنسبة 98%، منوها بأنه منذ بدء العام الدراسي الجديد يوم 1 أكتوبر الماضي، لم ترصد غرفة العمليات أى أعطال لحركة القطارات، كما أنه تم نشر فرق صيانة وطوارئ للتعامل مع الأعطال المفاجئة والعمل على إصلاحها لعدم تعطل حركة القطارات.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وأضاف عبدالهادي، أن هناك كاميرات مراقبة تغطي جميع أرصفة المحطات بالخطين الأول والثاني ومتصلة بغرفة العمليات بالشركة، لمتابعة سير حركة مسير القطارات، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، إضافة إلى ضبط السلوكيات الخارجة عن المألوف، مؤكدا أن العمال يعقمون ويطهرون المحطات كل ساعتين تقريبا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.