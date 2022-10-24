رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

 إحالة المتهمين بقتل سائق «توك توك» في مدينة بدر إلى المفتي

كتب:

منتصر سليمان
10:43 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
ضحية القتل بمدينة بدر

ضحية القتل بمدينة بدر

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة المتهمين بقتل عصام سائق توك توك مدينة بدر إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لقيامهم بقتل المجني عليه داخل أحد شوارع مدينة بدر بالقاهرة.

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة بدر شرق القاهرة، كانت البداية بعدما خرج عصام من منزله مستقلًا التوك توك الخاص به للعمل فى شوارع مدينة بدر.

وقام شخصين بـ استيقافه وطلبا منه أن يقوم بتوصيلهما إلى مكان محدد، ليتفاجأ بأحدهما يمسك برقبته من الخلف محاولًا شك حركته لكنه ظل يقاوم وخرج من التوك توك محاولًا الهروب، ليقوم أحدهما بمطاردته وطعنه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات. 

غارقًا في دمائه

 وقام المتهم الثاني بالإمساك به وإحكام قبضته عليه ليسقط المجنى عليه أرضًا غارقًا فى دمائه، ويتمكنا من سرقة التوك توك والهروب، ولكن سرعان ما تمكن رجال الشرطة من تكثيف التحريات في الواقعة وتحديد أماكن تواجد المتهمين، وجرى ضبط المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وبمجرد ما علمت أسرة المجني عليه حتى تعالت الصرخات وأصابتهم الصدمة، وساد الحزن بين الجميع منذ رحيل عصام، إذ ترك الضحية سمعة طيبة بين جيرانه نظرًا لكفاحه ومعاملته الحسنة مع الجميع، في حين لا تتوقف والدته عن البكاء وتردد «نفسي المتهمين يعدموا عشان قلبي يرتاح.. أنا بطالب بالقصاص».

اقرأ المزيد:

تفاصيل جديدة في جريمة قتل شاب على يد صديقه.. وقانوني يوضح العقوبة

القصة الكاملة في جريمة قتل «جزرة» بالهرم.. تحرش وعتاب وطعنة بالقلب

6 مشاهد من جريمة قتل فتاة أوسيم.. دموع كاذبة وشاشة مكسورة

سر جريمة العمرانية.. خلافات الجيرة وراء شروع عاطل في قتل تاجر ونجله
بقلم منتصر سليمان