 إحالة المتهمين بقتل سائق «توك توك» في مدينة بدر إلى المفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة المتهمين بقتل عصام سائق توك توك مدينة بدر إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لقيامهم بقتل المجني عليه داخل أحد شوارع مدينة بدر بالقاهرة.

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة بدر شرق القاهرة، كانت البداية بعدما خرج عصام من منزله مستقلًا التوك توك الخاص به للعمل فى شوارع مدينة بدر.

وقام شخصين بـ استيقافه وطلبا منه أن يقوم بتوصيلهما إلى مكان محدد، ليتفاجأ بأحدهما يمسك برقبته من الخلف محاولًا شك حركته لكنه ظل يقاوم وخرج من التوك توك محاولًا الهروب، ليقوم أحدهما بمطاردته وطعنه بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات.

غارقًا في دمائه

وقام المتهم الثاني بالإمساك به وإحكام قبضته عليه ليسقط المجنى عليه أرضًا غارقًا فى دمائه، ويتمكنا من سرقة التوك توك والهروب، ولكن سرعان ما تمكن رجال الشرطة من تكثيف التحريات في الواقعة وتحديد أماكن تواجد المتهمين، وجرى ضبط المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وبمجرد ما علمت أسرة المجني عليه حتى تعالت الصرخات وأصابتهم الصدمة، وساد الحزن بين الجميع منذ رحيل عصام، إذ ترك الضحية سمعة طيبة بين جيرانه نظرًا لكفاحه ومعاملته الحسنة مع الجميع، في حين لا تتوقف والدته عن البكاء وتردد «نفسي المتهمين يعدموا عشان قلبي يرتاح.. أنا بطالب بالقصاص».