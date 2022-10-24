إصابة شاب في حريق بمنزل ببني سويف.. ماس كهربائي

سيطرت قوات الحماية المدنية والأهالي بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، على حريق اندلع داخل منزل مكون من طابقين بقرية باروط التابعة لدائرة مركز بني سويف، وأسفر عن إصابة شاب، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

حريق في منزل مكون من طابقين ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإطفاء والإسعاف إلي موقع البلاغ، والسيطرة عليه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وتشكيل لجنة من الشئون الاجتماعية لحصر الخسائر.

الدفع بسيارتين للسيطرة على الحريق وإخماد النيران

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، كما جرى الدفع بواسطة مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارتين إسعاف إلى موقع الحريق، وتم نقل مصاب واحد إلي مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بسبب ماس كهربائي، أسفر عن إصابة شاب يدعى محمود محمد عبد العزيز، 22 عامًا، واحتراق بعض محتويات المنزل، حرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.