إيناس عز الدين بعد مشاركتها في احتفالية نصر أكتوبر: «كل سنة وإحنا راسنا مرفوعة»

أعربت الفنانة إيناس عز الدين عن سعادتها لمشاركتها في حفل دار الأوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، الذي أقيم تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي على المسرح الكبير.

الأوبرا تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر

وأعربت إيناس عز الدين في تصريح لـ«الوطن» عن فخرها بالمشاركة في الاحتفالية الخاصة بأكتوبر، قائلة: «اتشرف بالغناء في هذه الاحتفالية الكبيرة الضخمة التي ضمت كوكبة من نجوم الغناء المصري».

تابعت: «ليا شرف إعادة إحياء أغنية ناس كتير جدا ما سمعتش عنها حتى قبل كده للأسف رغم عظمة كلماتها ولحنها وغنائها من العظيمة سعاد محمد، وهي أغنية تسلملي يا وطني ذات التسجيل الوحيد النادر».

وأضافت: «كل عام وإحنا راسنا مرفوعة في يوم حرب أكتوبر المجيدة».

وتضمن برنامج حفل اليوم مختارات من أشهر الأعمال الحماسية التي وضعها كبار المؤلفين لتعبر عن مشاعر العزة والانتماء منها عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود، لفي البلاد يا صبية لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية، الله يا بلادنا لـ محمد عبد الوهاب، أهيم شوقا لـ الشيخ إمام، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالأحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري، طوف وشوف، قصيدة مصر لـ رياض السنباطي، يا حبيبتي يا مصر، عاش اللي قال، على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبد العظيم محمد، أداء أحمد عصام، إيناس عز الدين، محمد طارق، أحمد عفت، هند النحاس، أشرف وليد، ريم كمال وغادة آدم.

الحفل يضم هند النحاس وغادة آدم

جدير بالذكر أن احتفالات الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر تستمر طوال الشهر، وتشمل عددا من الفعاليات المتنوعة على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.