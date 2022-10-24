رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: مصر قادرة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التغيرات المناخية تؤثر على العالم، واستضافة مصر قمة المناخ لعام 2022 تؤكد مدى اهتمام مصر بهذا الملف.

مصر استطاعت الخروج من الأزمات بأقل خسائر

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال حواره في ندوة بعنوان «الزراعة والأمن الغذائي»، التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، أن الأزمات العالمية أثرت مصر مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موجها الشكر للقيادة السياسية التي استطاعت الخروج من تلك الأزمات العالمية بأقل الخسائر الاقتصادية والمالية، مشددا على أن مصر قادرة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية.

مساحة الأرض الزراعية وصلت لـ 6.9 مليون فدان

وذكر أنه من ضمن الحلول التي سعت الدولة إلى الوصول لتحقيقها وجود توسع أفقي متمثل في زيادة الرقعة الزراعية حتى وصلت إلى 4 ملايين فدان، وبلغت مساحة الأرض المنزرعة حاليا نحو 6.9 مليون فدان، بالإضافة إلى التوسعات الرئيسية المتمثلة في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية والخضار والفواكه، ما ساعد على زيادة الإنتاج المحلي.