الأرثوذكسية: زيارة الرئيس لكاتدرائية ميلاد المسيح تحمل رسائل إيجابية

هنأ القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشعب المصري بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه أصبح تقليدا أرساه رئيس الجمهورية وفقا لما صرّح به البابا تواضروس الثاني.

وأضاف إبراهيم في تصريحات مداخلة عبر تطبيق ZOOM مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «من القاهرة»، على قناة فضائية «سكاي نيوز»، العربية، أن زيارة رئيس الجمهورية أسعدت المسيحيين وتحمل رسائل إيجابية للمصريين كافة، دائما، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على استكمال مسيرة الطريق معا، وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

جمهورية الحلم والعمل

وتابع، أن السيسي تحدث عن ملامح الجمهورية الجديدة، وأكد أنها جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، وأنها قوية وليست غاشمة مسالمة وليست مستسلمة، وهذا الكلام رسالة للمصريين وتوافق على ما يجرى على الأرض فى مصر خلال الفترة الحالية.

بناء كنائس في المجتمعات العمرانية الجديدة

وأردف، أن هناك 2262 كنيسة ومبنى جرى تقنين أوضاعهم بعدما صدر قانون بناء دور العبادة، كما تحرص الدولة المصرية على أن تبني كنيسة فى كل المجتمعات العمرانية جديدة، كما أن هناك خطوات على طريق المواطنة تكرس لفكرة المواطنة، وغيرها الكثير على مستوى أرض مصر ككل.

الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون أي فارق أو تمييز، ليعيش المصريون فيها بسلام، مطالبا المصريين بالتحلي الوعي اللازم لمنع إحداث الفتنة بينهم.