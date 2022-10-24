قائد عسكري روسي: على العالم أن يشعر بالقلق من تهديد بوتين النووي

قال الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، إن العالم يجب أن يشعر بالقلق بشأن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي.

شويجو يحذر من استخدام أوكرانيا قنبلة مشعة

وأضاف الجنرال الأوكراني، في مقابلة مع برنامج نقلت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية مقتطفات منها: «يجب أن أتفق معك على أننا قلقون في أوكرانيا ويجب أن نشعر بالقلق، وأعتقد أن مثل هذا التهديد النووي الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجود بالفعل، وعلينا أن نأخذه في الاعتبار».

روسيا: أوكرانيا تستعد لاستفزاز بقنبلة مشعة

وتأتي تصريحات الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، بعد أن دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس الأحد وزراء الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا للتحذير من أن أوكرانيا تستعد لاستفزاز بقنبلة مشعة.