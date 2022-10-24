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قائد عسكري روسي: على العالم أن يشعر بالقلق من تهديد بوتين النووي

كتب:

محمد علي حسن
11:05 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
صاروخ يوم القيامة

صاروخ يوم القيامة

قال الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، إن العالم يجب أن يشعر بالقلق بشأن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي.

شويجو يحذر من استخدام أوكرانيا قنبلة مشعة

وأضاف الجنرال الأوكراني، في مقابلة مع برنامج نقلت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية مقتطفات منها: «يجب أن أتفق معك على أننا قلقون في أوكرانيا ويجب أن نشعر بالقلق، وأعتقد أن مثل هذا التهديد النووي الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجود بالفعل، وعلينا أن نأخذه في الاعتبار».

روسيا: أوكرانيا تستعد لاستفزاز بقنبلة مشعة

وتأتي تصريحات الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، بعد أن دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس الأحد وزراء الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا للتحذير من أن أوكرانيا تستعد لاستفزاز بقنبلة مشعة.

 

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