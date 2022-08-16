تفاصيل منح ودورات تدريبية مجانية من وزارة الشباب.. شروط وطريقة الالتحاق

تقدم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية، عددا من المنح والدورات التدريبية المجانية، للتيسير على الشباب ومساعدتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وتقدم وزارة الشباب مع المؤسسة الاجتماعية القبطية الكورسات المجانية، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لتدريب الشباب).

تفاصيل منح ودورات تدريبية

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تقديم عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية في العديد من التخصصات للشباب، منها كورس السكرتارية لمدة شهر ونصف، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً أوفلاين.

تفاصيل التدريب المجاني

ويكون التدريب الخاص بالسكرتارية بمنطقة المعادي.

كما يتم تقديم كورس المحاسبة الإلكترونيه لمدة شهر ونصف، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً أوفلاين، ويكون التدريب بالمعادي.

ويتم تقديم كورس في الميكاترونيكس فنيين لمدة شهر ونصف، وذلك من 4 إلى 5 أيام أسبوعياً، ويكون التدريب مسائي لمدة 3 ساعات يوميا بمدينة نصر.

شروط الالتحاق

وهناك عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لتلك الدورات والمنح، منها شروط عامة، وهي:

1- أن يكون الشخص خريجا.

2- السن من 18 إلى 35 سنة.

3- موقف التجنيد محدد للذكور.

4- الجدية والالتزام.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

6- حصول المتقدم على مؤهل عال أو مؤهل متوسط، أو فوق متوسط.

كيفية الاشتراك في الكورسات والدروات التدريبية

ويمكن الاشتراك في الدورات التدربية المجانية ومعرفة باقي التفاصيل من خلال الضغط هنا.

وسيتم غلق باب التسجيل للتقدم لتلك الدروات باكتمال العدد، ومن المقرر أن تكون المقابلة الشخصية الخميس المقبل الساعة 10 صباحا.