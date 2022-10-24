أماكن محطات مشروع كايرو بايك.. «اقضي مشاويرك بـ70 قرشا»

أطلقت محافظة القاهرة مشروع كايرو بايك، لركوب الدراجات من قبل الراغبين في ذلك، في محطات وصول وانطلاق مختلفة، وتبدأ قيمة تأجير الساعة بقيمة 70 قرشًا، وتأجير اليوم بسعر 8 جنيهات.

ولمعرفة أماكن وعناوين محطات الدراجات بمشروع كايرو بايك والذي جرى تشغيله بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي بالقاهرة ليكون أول منظومة لمشاركة الدراجات.

عناوين محطات مشروع كايرو بايك

1- أمام مدخل شارع الجمهورية.

2- ميدان عبد المنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيش.

3- أمام ميدان عبد المنعم رياض - وسط البلد.

4- أمام عمارة رمسيس.

5- أمام مستشفى الهلال شارع رمسيس.

6- ش. رمسيس أمام نقابة التجاريين.

7- شارع الجمهورية مع نجيب الريحاني على رصيف المثلثة.

8- محطة مترو العتبة أمام سور حديقة الأزبكية.

9- ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو.

10- الرصيف المقابل لنقابة المحامين ش. رمسيس.

11- يمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر ميدان الأوبرا.

12- أمام شركة التأمين الأهلية تقاطع محمد فريد وقصر النيل- ميدان مصطفى كامل.

13- داخل ممر الشواربي من قصر النيل – وسط البلد.

14- مدخل شارع محمود بسيوني من طلعت حرب.

15- أمام صيدلية الإسعاف- شارع رمسيس.

16- ممر القاضي الفاضل بين قصر النيل ومحمد صبري أبوعلم.

17- ميدان محمد فريد – أمام محطة المترو- مقابل مسجد الطباخ وشرطة المرافق.

18- ناصية شارع الفلكي بالتحرير.

19- ميدان التحرير أمام كنتاكي.

20- مدخل جراج التحرير من الميدان.

21- تقاطع شارع الفلكي مع الشيخ ريحان.

22- ميدان لاظوغلي شارع نوبار رصيف شرطة السياحة.

23- السور الخلفي لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف.