نقيب الزراعيين: 3 تحديات أمام الدولة لتطوير ملف الأمن الغذائي

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، إنّ مصر تواجه بعض التحديات في ملف الزراعة والأمن الغذائي، ومن أكثر التحديات التي واجهت مصر مؤخرا في هذا الملف هو التحول من استيراد الغذاء كالقمح والذرة إلى إنتاجها محليا.

تحديات تعيق التطور في ملف الأمن الغذائي

وأضاف نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول ملفات وقضايا الحوار الوطني، أن التحدي الثاني الذي يقف حائلا أمام تطور ملف الأمن الغذائي هو التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مشروعات القطاع الزراعي منذ عام 2014 وحتى الآن مثل التوسع الأفقي والإنتاج الزراعي والحيواني والصوب زراعية، والمزارع سمكية كان لها دورا كبيرا في حماية مصر من الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة مثل جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع خليفة، أن المزارع يواجه بعض التحديات التي تؤثر بشكل كبير على معدل الإنتاج الزراعي من بينها أزمة الأسمدة المتكررة بصفة مستمرة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة إنشاء مصانع للأسمدة الأزوتية، بالإضافة إلى توسع رأسي في بعض البرامج لزيادة إنتاجية الأسمدة.

تطوير الترع الرئيسية والفرعية

وأوضح نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أن التحدي الثالث الذي يواجه ملف الأمن الغذائي هو تطوير الترع الرئيسية والفرعية، موضحا أن الأكثر أهمية هو وسائل تطوير عملية الري الحديث.