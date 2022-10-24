رئيس تحرير المصري اليوم: مصر في مرحلة انتقالية مهمة وتحاول شق طريقا صعبا

قال عبداللطيف المناوي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، إنه لا ينبغي أن نلتفت كثيرا أو ننزعج بأي تحرك قد يحدث خارج مصر أو أية انتقادات أو هجوم قد يوجه للدولة المصرية؛ لأن هذا يعني ببساطة أن هناك حركة وحياة: «مصر في مرحلة انتقالية مهمة وبتحاول تشق طريق صعب».

المناوي: نسعى لشق طريقنا الصعب ولا نلتفت للهجوم

وأضاف «المناوي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي بدأت فعالياته أمس ويستمر لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكدت وجود مخاض جديد ينتج عنه نتائج مختلفة يسعد بها البعض وقد لا يسعد بها الآخر.

المناوي: لازم نعترف أن فيه هجمة موجودة في الصحافة الغربية

واستطرد: «لازم نعترف أن فيه هجمة موجودة في الصحافة الغربية، وبيسعوا فيها إلى افتعال أو تضخيم المشاكل، ويجب أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات، منها الاستمرار دون التوقف كثيرا لمحاولة تفسير لماذا هذا الهجوم؟ مع إجراء ردود فعل عملية تتم على الأرض».

وأوضح أنه يجب إطلاق رسائل عبر الإعلام تظهر موقف الدولة والمجتمع المصري، وتتعامل مع هؤلاء بلغتهم وثقافتهم وليست للاستهلاك المحلي الداخلي: «لازم أتحدث مع الناس بلغتهم، ونذهب لمن هو في موقف يبدو مضادا لتوجهاتنا حتى نستطيع تحييده أو اكتسابه أو نفهمه حقيقة الأمور، وهذا هو الحد الأقصى من النجاح».