عماد الدين حسين: الدولة المصرية قوية ومستقرة ولا تخشى شيئا

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وأحد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدولة المصرية تشهد الكثير من الأحداث الكبرى التي حدثت مع بداية العام، حيث بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوته لإطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي، والمؤتمر الاقتصادي، بخلاف لجنة العفو الرئاسي.

حسين: هناك حالة مختلفة جيدة ومشهد جديد

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن المؤتمر الاقتصادي شهد ظهور عدد كبير من المعارضين مثل عمرو حمزاوي وجميلة إسماعيل، فهو الأمر الذي عكس وجود حالة مختلفة جيدة ومشهد جديد.

حسين: المشهد الجديد يُعد تطورا مهما سيكسب منه الجميع

وأوضح أن المشهد الجديد يُعد تطورا مهما سيكسب منه الجميع من أفراد وأحزاب والمشهد السياسي الداخلي والحكومة والدولة، في حين سيخسر منه المتربصين بمصر، «كلما كان فيه تنوع كلما كان فيه أصوات مختلفة تحت سقف القانون والدستور والدولة الوطنية والمدنية، وده في صالح الجميع».

واستطرد: «أنا شايف أن فيه صورة جيدة يجب أن ننظر إليها بمنظور أكبر، وده بيدي إحساس أن الدولة المصرية قوية ومستقرة ولا تخشى شيئا، والدليل على ذلك أن فيه ناس بعد أسابيع من خروجها من السجون باتوا في لجان المقررين والمقررين المساعدين بالحوار الوطني، وأتمنى أن هذا المشهد يستمر ويتعزز لمجابهة الأزمة الاقتصادية الكبرى التي يعانيها كل الدول»