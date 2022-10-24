رئيس تحرير الدستور: المشروعات استوعبت العمالة العائدة من الخارج وخفضت البطالة

قال وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إن القيادة السياسية المصرية أطلقت الكثير من الاستثمارات الكبرى خلال تلك الفترة من أجل تشغيل الشركات، واحتواء العمالة المصرية الكبيرة العائدة من الخارج، وعدد آخر من الدول العربية التي تأثرت بأحداث الربيع العربي.

لطفي: ما حدث في مصر يشبه أمريكا بعد المساد الكبير

وأضاف «لطفي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «CBC»، أن ما قامت به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشبه ما فعله الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفيلت وخرج على شعبه خلال الأزمة المالية الكبرى عام 1920 ليتحدث إليهم، وحينها عانت الدول من حالات كساد كبيرة في المنتجات، ولم يهدأ حتى أنقذ أمريكا والعالم من أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ.

لطفي: نسبة البطالة انخفضت بشكل كبير

واستطرد: «نسبة البطالة قلت فعلا، لأن المشروعات القومية استوعبت قدر كبير من العمالة الفنية والعمالة العائدة، والمشروعات ليها تبريرها، وجزء من المؤتمر الاقتصادي شرح لماذا قمنا بكل تلك الاستثمارات، وده رد على الشائعات، لأننا طول الوقت فيه حرب شائعات ضدنا، وهدفها إن المواطن يكون غير مبسوط وغير سعيد».

لطفي: المؤتمر الاقتصادي بداية وليس نهاية

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي هو بداية وليس نهاية، وجميعنا في حاجة ماسة لسلسلة من ورش العمل مع ممثلي اتحادات الصناعات والمستثمرين، حتى تستمر فكرة تلقي الأفكار وحل المشكلات ووضع خطوط اتصال مفتوحة بين كل الأطراف.