قصواء الخلالي: الأسرة الـ12 كانت العصر الذهبي لمصر القديمة.. أسست الدولة بالفكر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الكاتب الكبير الراحل سليم حسن، صاحب موسوعة مصر القديمة، كان كاتبا عظيما، واهتم بتوثيق تاريخ مصر، بعدما كتب تاريخ مصر من المصادر الأصلية والموسوعات الدقيقة، «اعتمد على المصادر الدقيقة ودقق وراجع الكثير من الكلام اللي إتقال عن تاريخ مصر، حتى لقب بشيخ الأثريين المصريين».

الخلالي: حكم الأسرة الـ12 مرحلة مصرية بامتياز

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على قناة «CBC»، أن الجزء الثالث من الموسوعة سرد الكاتب فيه تاريخ الأسرة الثانية عشر، ووصفها بأنها الأسرة ذات العصر الذهبي في تاريخ مصر، إذ شهد حكم تلك الأسرة مرحلة مصرية بامتياز، لأن القائمين على الحكم في تلك الأسرة كانوا يقيمون بناء الدولة داخليا عبر الفكر والإدارة والعلوم والتقدم العسكري بأنفسهم.

الخلالي: الأسرة الثانية عشر هي العصر الذهبي لمصر الخالدة

واستطردت: «الأسرة الثانية عشر هي العصر الذهبي لمصر الخالدة، وخلال سرده لمجريات فترة حكم الأسرة الثانية عشر لحكم مصر أكد الكاتب أنه لم يستطع الحصول على معلومات خلال تسجيله لذلك الجزء من الموسوعة نظرا لبداية الحرب العالمية الثانية، والتي أوقفت كل سبل العلم التي كان يعتمد عليها فيما قبل».

وأوضحت أنه في نهاية الكتاب تقدم بالشكر لمدير مطبعة دار الكتب المصرية، ورجال المطبعة وكل العاملين فيها بسبب ما مدوه به من معلومات مهمة نجح في سردها داخل الجزء الثالث من الكتاب.