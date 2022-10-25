لأول مرة إنشاء نادي يخوت بشرم الشيخ.. سقالة مارينا تاريخ وحاضر ومستقبل

تستعد مدينة شرم الشيخ خلال أيام، للإعلان عن انطلاق أكبر وأضخم حدث في تاريخها منذ إنشائها، قمة المناخ cop 27 هي القمة الأكبر في تاريخ شرم الشيخ، وتستعد المدينة لتكون أول مدينة سياحية خضراء صديقة للبيئة وذكية.

مارينا شرم الشيخ هي الأشهر في تاريخ المدينة السياحية حيث جرى إنشاؤها بعد تحرير مدينة شرم الشيخ من الاحتلال الإسرائيلي، لتكون أول سقالة بحرية تستقبل المراكب واليخوت وتنطلق منها الرحلات البحرية لممارسة أنشطة بحرية عديدة مثل الغوص.

توجيهات الرئيس بجذب سياحة اليخوت

الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بجذب سياحة اليخوت إلى مصر وتقديم تسهيلات لليخوت في عمليات الدخول والخروج، خاصة أن مصر تتميز بوجود عشرات الموانئ والأماكن السياحية التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

شرم الشيخ تستعد لاستضافة عرس المناخ بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف دول العالم، لذا جرى إنشاء نادٍ لليخوت لأول مرة بشرم الشيخ، حيث جرى إقامة النادي في سقالة مارينا وهي الأشهر في مصر.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد، لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص اليخوت السياحية جرى تطبيقها في شرم الشيخ وجرى افتتاح سقالة خليج نعمة (نعمة باي يخت كلوب) لتكون أول مارينا متخصصة لاستقبال اليخوت السياحية بعد تطويرها.

وأضاف أنه جرى تطوير منطقة خليج نعمة في شرم الشيخ بالكامل من بينها سقالة مارينا لتصبح مزارا سياحيا ومقصدا لسياحة اليخوت.

مطعم ومراكز غوص

وقال فودة في تصريح خاص إن السقالة الموجودة في مارينا جرى تطويرها لتصبح ناديا لليخوت يليق بمكانة شرم الشيخ وجرى تنفيذ خطة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة وحرص القيادة السياسية على تطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية في ضوء الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ 2022.

وتابع أنه جري إقامة مراكز غوص صديقة للبيئة بالمارينا بالإضافة إلي تطوير ساحة انتظار السياح وأماكن انتظار السيارات، يضم نادي اليخوت العديد من الخدمات والأنشطة السياحية المكملة كمطعم سياحي وبار بالإضافة إلى خدمات التراكي والرسو لمراكب الغوص ويخوت النزهة واليخوت السياحية.