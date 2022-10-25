أستاذ جامعي: المؤتمر الاقتصادي يعظم من استفادة الدولة لمواردها وأصولها

قال الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق سابقًا، إن وثيقة ملكية الدولة والتي تعرف باسم التخارج، يحيط بها العديد من الآراء المتباينة، فالدولة ترى أن الوثيقة لا تستهدف بيع أملاك الدولة للآخرين، بل تستهدف كيفية زيادة كفاءة تشغيل القطاعات المختلفة المملوكة للدولة والحفاظ على هوية الدولة ومصالح الوطن ومصالح الأفراد.

المؤتمر الاقتصادي يزيل الاختلاف حول وثيقة أملاك الدولة

وأكمل الشوادفي في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أنه بعيدًا عن رؤية الدولة فإن هناك من يرى أن هناك بعض الإجراءات التي تتم داخل الدولة تعوق أداء القطاع الخاص، وهناك من يرى أيضًا أن السياسة المالية والنقدية في داخل الدولة قد أدت إلى زيادة الأسعار، وأن الدولة لم تستفيد من هذه السياسة وهو ما أشار إليه الدكتور منير فخري عبد النور، لافتًا إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي في ظل هذا التباين في الآراء لكي تتعرف الدولة على كيفية الاستفادة من أصولها وإدارة مواردها وتعظم من استفادتها منها.

الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق سابقًا أن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى حرصها على تواجد المستثمر الأجنبي، مشيدًا بإشارة رئيس الوزراء لنقطة جوهرية وهي حاجة الدولة لمعدلات نمو واستثمارات عالية لتغطية النمو السكاني المتزايد، حيث إن هذا الأمر يحتاج إلى جهود أكبر من جهود التنمية، كون الزيادة السكانية تلتهم كل شيء وهو ما يفرض على الدولة مواجهة الزيادة السكانية، مشيدًا بالمؤتمر الاقتصادي الذي عمدت فيه الدولة ممثلة برئيس الحكومة إلى الاعتراف بالمشكلات، حيث تفتح الدولة اليوم تفتح عقلها وصدرها لرجال الأعمال والقطاع الخاص لحل مشكلاتهم.