خريطة سقوط الأمطار اليوم في جميع المحافظات: رعدية وذروتها مساءً

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي تشهدها عدة محافظات اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت أنّ البلاد ستشهد حالة من التقلبات الجوية، يصاحبها سقوط أمطار رعدية على كافة السواحل الشرقية، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة، ومحافظات الوجه البحري، وتمتد حتى القاهرة الكبرى، وعدة مناطق في شمال الصعيد.

وتبلغ الأمطار ذروتها مساء اليوم، حيث يبدأ الصباح بهطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية، وعدة مناطق في محافظات شمال الصعيد، وتزداد شدتها في المساء لتتحول إلى متوسطة ورعدية، وتمتد إلى الكثير من مناطق مدن القناة، فضلاً عن محافظات الوجه البحري، وشمال ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى.

هطول الأمطار اليوم

وتشهد عدة محافظات هطول الأمطار اليوم، وتكون حدتها خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى رعدية في بعض الأحيان بصورة متقطعة، بنسبة حدوث 50: إلى 60% تقريباً وذلك في العديد من المناطق وهي:

1-السواحل الشمالية الشرقية.

2- مدن وسط سيناء.

3- مدن القناة.

4- محافظات الوجه البحري.

5- محافظات شمال الصعيد

6- القاهرة الكبرى.

توقعات هطول الأمطار

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ هناك توقعات بهطول الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة على مدار اليوم.

خرائط الطقس اليوم

ووفقاً لخرائط الطقس اليوم، فإنّه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح أحياناً على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة، خصوصاً مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متوقعة على مدار اليوم.

رادار الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنّه من المتوقع تراجع فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية، فضلاً عن انعدام سقوط الأمطار تماماً على محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، بأنّه سيكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد: مائل للحرارة نهاراً لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

السواحل الشمالية: معتدل الحرارة نهاراً لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

جنوب سيناء وجنوب الصعيد: حار نهاراً لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة في المحافظات

محافظات القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 20.

محافظات السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 19.

محافظات جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 22.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19.