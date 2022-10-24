حالة الطقس في الإسماعيلية اليوم: غيوم كثيفة وسقوط أمطار

شهدت حالة الطقس في الإسماعيلية مساء اليوم الاثنين، تكوّن الغيوم الكثيفة في سماء المحافظة بالكامل وسقوط أمطار خفيفية على فترات متقطعة، فيما انخفضت درجات الحرارة اليوم لتسجل 27 للعظمى و18 للصغرى، بانخفاض درجتين تقريباً عن الأسبوع الماضي، مع زيادة الإحساس بالبرودة ليلاً.

حالة الطقس في الإسماعيلية اليوم

وشهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أمطاراً كثيفة استمرت لنحو ساعة تقريباً، ما تسبب في تراكم المياه في بعض المناطق المنخفضة والميادين.

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بانتشار سيارات المياه التابعة للأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لرفع أي تراكمات قد تؤثر على الحركة المرورية في الشوارع.

الأرصاد الجوية: طقس غائم في منطقة القناة

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن الغيوم والسحب المنخفضة مستمرة حتى غدا الثلاثاء، مع وجود فرص مهيئة لسقوط الأمطار على مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، مشيراً إلى أن طقس اليوم لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة أنحاء الجمهورية.