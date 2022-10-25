«الأرصاد» توضح حالة الطقس الساعات المقبلة.. ذروة الأمطار مساء اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، حيث تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، يصاحبها سقوط الأمطار وتكون ذروة سقوط الأمطار مساء اليوم على بعض المناطق.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية والتي يصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح على بعض المناطق المتفرقة، وتكون حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال ساعات النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوبي سيناء والصعيد، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفًا أول الليل، في حين يصبح مائلًا للبرودة في آخره وذلك على كافة مدن الجمهورية.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها صباح اليوم، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تمتد الأمطار إلى مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد مع تقدم الوقت، وتزداد حدة الأمطار مع تقدم ساعات النهار تكون رعدية أحيانا.

حيث يبدأ سقوط الأمطار الخفيفة صباحا على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد وتزداد شدة الأمطار من مساء اليوم لتصبح متوسطة ورعدية وتمتد إلى مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحري، ومن المتوقع أن تقل فرصة سقوط الأمطار على السواحل الغربية، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.