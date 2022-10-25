فرص عمل برواتب مجزية وتأمين اجتماعي وصحي.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن بعض الوظائف الشاغرة.

وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل تلك الوظائف، المطروحة خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة هايبر ماركت السلطان، يوم الإثنين المقبل، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

فرص عمل في اليوم التوظيفي

تطلب شركة هايبر، في اليوم التوظيفي، شباب للعمل في فرعها بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، في الوظائف التالية:

1- مدير فرع، خبرة 5 سنوات في مجال الماركت

2- مديرين أقسام جروسري، ويشترط أن يمتلكون خبره 3 سنوات في مجال الماركت.

3- مشرف جروسري ممرات، خبره 3 سنوات في مجال الماركت.

4- منسقين ممرات.

5- مشرفين ثلاجات.

6- منسقين ثلاجات.

7- مشرف جزارة.

8- جزارين.

9- مشرف بقالة.

10- بائعين بقالة.

11- مشرف خدمة عملاء.

12- موظفين خدمة عملاء.

13- مشرف دليفري.

14- محضرين ومتلقيين طلبات.

15- سائقين سيارة، بشرط الحصول على رخصة ثالثة سارية، ذكور فقط.

16- طيارين فيسبا.

17- مشرفين كاشير.

18- عدد 20 كاشير.

19- خلف كاشير.

20- مشرفين أمن.

21- موظفين أمن.

22- موظفين استلامات.

23- مسؤول أسعار وصلاحيات.

24- عمال مخزن.

مميزات الوظائف

- الحصول على راتب مجزي.

- وسيلة مواصلات.

- تأمين اجتماعي وصحي.

- إجازات سنوية ورسمية.

- إجازة أسبوعية.

- مكافأت زيادات سنوية.

موعد ومكان إقامة اليوم التوظيفي

من المقرر أن ينطلق اليوم التوظيفي المفتوح، الإثنين المقبل، في نادي الطالبية الرياضي، من الساعه 10 صباحا، حتى الساعة 3 عصرا، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة.

يمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال الذهاب إلى المكان والميعاد المحدد، كما يمكن ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.