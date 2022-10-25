نائب «تنسيقية الشباب»: الحرية الاقتصادية في مصر تبدأ من تحديد دور واضح للدولة

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ المؤتمر الاقتصادي سيخرج بمجموعة من التوصيات والسياسات المبنية على وثيقة ملكية الدولة؛ لأن الوثيقة بها تصور واضح لدور الدولة في الاقتصاد وخطط الحكومة، إضافة إلى أنّ هناك تصورًا عن دور القطاع الخاص، وكيف يمكن أن نجعله قاطرة للتنمية.

تحقيق الحرية الاقتصادية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحقيق الحرية الاقتصادية في مصر يبدأ من خلال تحديد دور واضح للدولة كمنظم ومراقب للأسواق، إضافة إلى العمل على خلق الحوافز وضمان التنافسية، ويكون كل ذلك مراقبا من أعين الدولة حتى نضمن تحقيق السياسات المنوطة بتحقيق الحرية الاقتصادية.

وتابع بأنه من شأن الدولة توفير مناخ تنافسي يصعد بالاقتصاد المصري، موضحا أنه يتصور أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بمجموعة من الحزم السياسية المبنية على وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وأوضح محمد فريد، أن هناك فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والازدهار نتيجة للمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والطاقة، التي تساهم بدورها في توفير الاحتياجات الأساسية لقاعدة اقتصادية وصناعية ويمكننا أن نرى انعكاسات هذا الأمر في مبادرة «ابدأ» التابعة لحياة كريمة، في اعتقادي أن المؤتمر الاقتصادي سيخرج بسياسات محفزة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

المؤتمر الاقتصادي

وانطلق المؤتمر الاقتصادي، أمس الأول، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى حضور عدد من الأحزاب المصرية المختلفة بناء على دعوة الدكتور مصطفى مدبولي.