محافظ جنوب سيناء: إعادة افتتاح سقالة خليج نعمة بعد تطويرها بشكل يليق بالمدينة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعادة افتتاح وتطوير سقّالة خليج نعمة بشكل جيد يليق بالمدينة بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء لها، وتمثل أقدم سقالة للسياح، وتضم مطاعم وكافيهات، وتستوعب حمولة 7 مراكب، مؤكدًا أن «السائح مش هتقع عينه على حاجة وحشة».

استعدادات المحافظة لمؤتمر قمة المناخ

وأضاف فودة خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى: «أصبح لدينا أتوبيسات كهرباء وغاز طبيعي وتطورنا السوق القديم، بالإضافة إلى الأعمال التي تمت في الفترة الماضية، استعدادًا لقمة المناخ COP 27»، مشيرًا إلى أن الأعمال انتهت أمس على أكمل وجه، باستثناء حملات النظافة الأخيرة.

وتابع، أن كل الأعمال بالمدينة ستتوقف يوم 30 أكتوبر، حيث يتبقى 11 يومًا على قمة المناخ، لذلك عملنا على تطوير الإضاءات في خليج نعمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الاستعدادات وأعمال تطوير السقالة قبل الانتهاء منها بشكل نهائي.

الاستعدادات ترفع من قيمة المدينة

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن الاستعدادات ترفع من قيمة المدينة، مضيفًا أن كافة الوفود تأتي للاستمتاع بمناطق الغوص العالمية، مؤكدًا جاهزية المدينة بوجود السقالة والمراكب التي جرى تأمينها، كما أن الشوارع الرئيسية على أتم الاستعداد حيث تم تطويرها وتخطيطها وتزويد إضاءتها، علاوة على توحيد واجهات المحال.

واختتم قائلًا: «افتتحنا حديقة دولية وحديقة تابعة لوزارة البيئية والحديقة النباتية، ولدينا 40 ميجا وات كهرباء من الطاقة الشمسية، ولدينا 260 أتوبيسا، بينها 140 تعمل بالكهرباء، وجرى بناء محطة شحن تستوعبها بالكامل في نفس الوقت».