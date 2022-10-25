بـ«التوعية والإرشادات العلمية».. كيف تعاملت المحافظات مع كسوف الشمس 2022؟

حذرت الأجهزة التنفيذية، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، المواطنين والطلاب من النظر إلى قرص الشمس، اليوم، في الفترة التي تشهد كسوف الشمس 2022، كما اتخذت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظات مصر إجراءات تحذيرية، ووضعت خطط طوارئ للتعامل مع أي مستجدات قد تحدث.

كسوف الشمس يستمر في أسيوط لساعتين

وحذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، المواطنين من عدم استخدام النظارات الشمسية سواء العادية أو الداكنة أو النظر المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الكسوف التي تتعرض لها المحافظة اليوم.

وقالت المركز في بيان، إن نسبة الكسوف على المحافظة ستكون 30.2%، خلال الفترة من الساعة 12.09 ظهرًا حتى الساعة 2.21 م وتكون ذروته في تمام الساعة 1.15 بعد الظهر حيث يستمر لمدة ساعتين و 12 دقيقة.

المنطقة الأزهرية تلغي الفسحة

كما أعلنت المنطقة الأزهرية بأسيوط، إلغاء الفسحة المدرسية خلال اليوم الدراسي، فضلًا عن إقامة صلاة الكسوف في المعاهد الأزهرية في أماكن آمنة بعيدًا عن الشمس.

تعليم السويس تحذر من النظر لكسوف الشمس

كما وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، رسالة إلى أولياء الأمور حذرت فيها من النظر المباشر للشمس نظراً لحدوث الكسوف.

ووجه ياسر عمارة وكيل تعليم السويس مديري المديريات بالتأكيد على الالتزام بتعليمات الوزارة وتوعية التلاميذ بمخاطر النظر للشمس في وقت الكسوف.

تعليم كفر الشيخ تحذر طلابها من النظر للشمس اليوم

كما أصدر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعليمات لجميع الإدارات التعليمية، بتوجيه كافة المدارس، باتخاذ اللازم نحو توعية الطلاب بعدم النظر إلى الشمس أثناء فترة كسوف الشمس، لما له من آثار سلبية شبكية العين.

اختصار وقت الفسحة بكفر الشيخ

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى التوجيه باختصار الفسحة واقتصارها على النزول فقط، لدخول دورات المياه.

الوادي الجديد تحذر مواطنيها

أما في الوادي الجديد، فقال المهندس إياد معاذ، مدير هيئة الأرصاد الجوية بالمحافظة، إن الأجهزة التنفيذية حذرت المواطنين من النظر إلى قرص الشمس بداية في تمام الساعة 12:15 دقيقة مساءً بمركزي الخارجة والفرافرة، وحتى الساعة2:11 مساءً.