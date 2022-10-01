«تعليم السويس»: بعض المدارس تبدأ الدراسة الأحد.. واستمرار مبادرة اعرف مكانك

تبدأ الدراسة اليوم السبت، في عدد من مدارس المحافظة السويس بجانب مبادرة (اعرف مكانك) لاستقبال تلاميذ المدارس، خاصة في مراحل الروضة، لعدم التزاحم يوم الأحد من التلاميذ وأولياء الأمور.

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة السويس، فى تصريح لـ«الوطن»، أن الدراسة بشكل عام سوف تبدأ في مدارس محافظة السويس، على اختلاف أنواعها، يوم الأحد 2 أكتوبر، لأن يوم السبت إجازة في بعض المدارس.

وأوضح «عمارة» أن بعض المدارس الخاصة التي سوف تبدأ الدراسة اليوم السبت، مثل مدارس الراعي الصالح والفرنسيسكان، وهي التي تمنح تلاميذها إجازة يوم الأحد من كل أسبوع.

ولفت إلى استمرار مبادرة «اعرف مكانك»، لاستقبال التلاميذ الجدد خاصة فى مرحلة الروضة، لمنع التزاحم، حيث يتم من خلالها تعريف الطفل بمكانه الذي سيحضر إليه في بدء الدراسة.

وأشار عمارة إلى أن تلك المبادرة متروكة لظروف كل مدرسة، وهناك بعض المدارس بدأت بالفعل مثل مدرسة محمد حافظ الابتدائية، بحي السويس التي نظمت يومًا لاستقبال تلاميذ الروضة.