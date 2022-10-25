الأمن يكشف تفاصيل اختطاف طفلة من أمام منزل أسرتها بالإسماعيلية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات إختطاف طفلة من أمام منزل اسرتها بالإسماعيلية لوجود خلافات مالية تبلغ 60 الف جنيه مع شقيق والدها.

بلاغ إلى مركز شرطة أبوصوير

وحسب بيان وزارة الداخلية تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بحضور أحد الأشخاص يستقل سيارة "ميكروباص" لمسكنهما وقام بالسؤال عن شقيق زوجها فأخبرته بعدم تواجده فطلب منها رقم هاتفه المحمول فقامت بالدلوف لمسكنها لإحضار هاتفها لإعطائه الرقم ولدى عودتها تبين لها قيام ذلك الشخص بإصطحاب كريمتها داخل السيارة والإنصراف بها، وعقب ذلك قام بالإتصال بشقيق زوجها، وأخبره بأن الفتاة برفقته وسوف يقوم بإعادتها عقب قيامه برد مبلغ (60 ألف جنيه"مدين له به").

وفـى وقتٍ لاحق حضر لديوان المركز والد الطفلة وبرفقته كريمته المختطفة وقرر بقيامه بإصطحاب كريمته من الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة عقب قيام المتهم بالتخلى عنها، وأضاف أن المتهم (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وإتهمه بخطف كريمته لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه.

اعتراف المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية، وذلك بالإشتراك مع (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة) حيث تم ضبطه بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والسيارة المستخدمة فـى الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.