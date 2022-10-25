طالب يفقد قدميه أسفل عجلات قطار في الغربية.. مشاجرة مراهقين تنتهي بكارثة

قصة مأساوية شهدتها محافظة الغربية عندما أدت مشاجرة اندلعت بين طالبين بمرحلة التعليم الأساسي، إلى فقدان طالب لقدميه ومروره بأزمة صحية خطيرة.

البداية عندما أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طالب بالغربية لتسببه في سقوط آخر أسفل عجلات أحد القطارات في مشاجرة، ما أسفر عن إصابته ببتر قدميه، وفقا لما ورد إلى مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة المركز) مُصاب ببتر بالقدمين ولا يمكن استجوابه.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة داخل أحد القطارات حال توقفه بإحدى المحطات بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، بين مجموعة من طلاب إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز.

ضبط المتهم

وعقب ذلك نزلوا من القطار ونشبت مشاجرة على رصيف المحطة، وأثناء تحرك القطار حاول الطالب المُصاب استقلال القطار فجذبه طالب آخر من ملابسه، ما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار وحدوث إصابته المشار إليها.

وأمكن تحديد المتهم، وتبين أنه طالب بذات المدرسة ومقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.