القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري.. اضبط التردد الآن

تهتم شريحة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري، لمشاهدة فريقي الأهلي والمصري على ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وفيما يلي نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي وموعدها.

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت أم القري، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري

وكانت قناة أون تايم سبورتس أعلنت نقلها لمباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، فهي الناقلة للبطولات والمصرية المختلفة، ويمكن مشاهدة القناة عبر ضبط ترددها عبر المعلومات الآتية:

تردد قناة أون تايم سبورت1

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ويمكن متابعة كأس السوبر المصري 2022، عبر قناة أبو ظبي الرياضية، بين فريقي الأهلي والزمالك، ويمكن متابعتها عبر ضبط ترددها كالآتي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ويسعى فريق نادي الزمالك إلى حصد اللقب الخامس في كأس السوبر المصري، بينما فريق النادي الأهلي يرغب في التتويج رقم 12، وبهذه المباراة تكون الخامسة التي تستضيفها الإمارات العربية.