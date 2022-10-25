أسماء ضحايا حادث طريق جمصة المنصورة.. 10 من أسرة واحدة

صدمة كبيرة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، سببها مصرع 10 من أسرة واحدة، في حادث مروع حال عودتهم من رحلة مصيف لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وكشفت محافظة الدقهلية -التي وقع في نطاقها الحادث- عن أسماء ضحايا حادث طريق جمصة المنصورة، موضحة أنه سيتم صرف المساعدات المالية والإعانات اللازمة لحالات الإصابة والوفاة بالتنسيق والتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

الكشف عن أسماء ضحايا حادث طريق جمصة المنصورة

وقال مصدر مسؤول في مستشفى المنصورة الدولي، إنه بالكشف على أسماء ضحايا حادث طريق جمصة المنصورة تبين أنهم جميعًا من أسرة واحدة ومقيمون في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وهم لزوجين، واثنين من أبنائهما، و5 أطفال، بالإضافة إلى وجود 9 مصابين منهم 8 يتلقون العلاج في مستشفى المنصورة الدولي، وطفلة واحدة تتلقى العلاج في مستشفى المنصورة التخصصي.

أسماء ضحايا حادث طريق جمصة المنصورة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن أسماء ضحايا حادث طريق جمصة المنصورة هي: الزوج ويدعي الشيخ رجب درويش، وزوجته أمل بديع أبو شادي، وابنته عائشة رجب درويش، وابنه عمار رجب درويش، وزوجة ابنه صفيه السعيد القط، بالإضافة إلى أحفاده ومنهم 3 أشقاء وهم: «حبيبه انس علاء الصاوي، وشقيقتيها «غزل» و«رؤى» بالإضافة إلى الطفلتين، صفاء خالد رجب درويش فريدة محمد أحمد.

جنازة ضحايا حادث طريق جمصة المنصورة

وشيع أهالي مدينة المحلة في جنازة مهيبة اليوم جثامين 10 من أسرة واحدة حملتهم 7 سيارات إسعاف من المنصورة إلى المحلة ضحايا حادث محور طلخا الجديد، على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام كوبري شرنقاش، والذي وقع في تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل «تريللا».