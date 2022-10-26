اعترافات خاطف طفلة الإسماعيلية: عمها سرق شقا عمري وسبتها عشان صعبت عليا

سجَّلت تحقيقات الأجهزة الأمنية مع سائق يدعى «خ. ع»، 33 عاما، تفاصيل قيامه باختطاف طفلة عمرها 4 سنوات من أمام منزل أسرتها بالإسماعيلية، حيث أقر المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينه وبين عم الطفلة بسبب مبلغ 60 ألف جنيه كان يدخرها لتجهيز منزله لكن عم المجني عليها أقنعه بتشغيل المبلغ في التجارة ثم استولى عليه ورفض رد المبلغ إليه.

ظروف مادية صعبة

وخلال التحقيقات قال المتهم إن عم المجنى عليها صديقه منذ عدة سنوات، حيث عملا معا على ورديتين على سيارة واحدة بالإسماعيلية، مشيرا إلى أنه صارح عم الطفلة بظروفه المادية الصعبة وأنه يدخر 60 ألفا، فعرض عليه الحصول على المبلغ واستثماره: «خد الفلوس ونصب عليا قلت لازم أضغط عليه عشان أرجع الفلوس بعد ما قعد يماطلني».

كانت متعلقة بعمها

وتابع المتهم شارحا: «رحت عند البيت لأني عارف إنه متعلق ببنت أخوه، وغافلت أمها بعد ما قلت لها إنه صاحبي، وعاوز تليفونه وخدت البنت وجريت لكن بعد ما مشيت اتصلت بعمها وطلبت فلوسى عشان أرجع البنت، لكن هو برضه ماطلني وبصراحة البت صعبت عليا سبتها من غير ما آخد فلوسى، وبعد كده المباحث جابتنى».

60 ألف جنيه

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز بحضور أحد الأشخاص يستقل سيارة «ميكروباص» لمسكنهما، وقام بالسؤال عن شقيق زوجها فأخبرته بعدم تواجده فطلب منها رقم هاتفه المحمول فقامت بالدلوف لمسكنها لإحضار هاتفها لإعطائه الرقم ولدى عودتها تبين لها قيام ذلك الشخص باصطحاب ابنتها داخل السيارة والانصراف بها، وعقب ذلك اتصل بشقيق زوجها، وأخبره بأن الفتاة برفقته وسوف يقوم بإعادتها عقب قيامه برد مبلغ 60 ألف جنيه «مدين له به» وفـى وقتٍ لاحق حضر لديوان المركز والد الطفلة وبرفقته ابنته المختطفة وقرر بقيامه باصطحابها من الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة عقب قيام المتهم بالتخلى عنها، وأضاف أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة واتهمه بخطف ابنته لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه.

العقوبة القانونية

من جانبه قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائي، إن المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات، حيث جاء في المادتين 288، 290 من قانون العقوبات أن: «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى».