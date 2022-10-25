زراعة 200 شجرة مثمرة على جانبي الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير «100 مليون شجرة»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وإشراف وزارة التنمية المحلية، وضمن جهود الدولة في ملف المناخ، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop 27» في نوفمبر المقبل.

زراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والذي وجه بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وتسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.

زراعة 200 شجرة مثمرة

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا، تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة جهودها ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»، حيث تم زراعة 200 شجرة مثمرة «ليمون وزيتون» على طريق العدوة المتجه إلى الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بالتنسيق مع إدارة المشاتل، بهدف إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية بشوارع وميادين المركز وحفاظاً على بيئة صحية ونقية.